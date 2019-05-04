Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок

Нязепетровском районе Челябинской области в частном доме, где произошло массовое убийство, нашли коляску с младенцем, ребенок жив. Среди погибших пять человек, их тела были обнаружены с ножевыми ранениями, сообщает 74.ru

Среди убитых две женщины, двое мужчин и четырёхлетний мальчик. Хозяевами дома были 35-летний Марат и его 26-летняя сожительница Анастасия. Оба мертвы. Среди убитых также мужчина 1988 года рождения. В доме было застолье.

В доме нашли также тело 31-летней Лилии и ее четырехлетнего сына. Женщина пришла в гости с двумя детьми. Младенца убийца не тронул. Дочь женщины вместе с ней в гости не пошла. Супруг женщины отбывает в тюрьме срок за убийство.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают следователи и криминалисты.