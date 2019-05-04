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Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок 

Рамблер 24 минуты назад
В Нязепетровском районе Челябинской области в частном доме, где произошло массовое убийство, нашли коляску с младенцем, ребенок жив. Среди погибших пять человек, их тела были обнаружены с ножевыми ранениями, сообщает 74.ru.
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Среди убитых две женщины, двое мужчин и четырёхлетний мальчик. Хозяевами дома были 35-летний Марат и его 26-летняя сожительница Анастасия. Оба мертвы. Среди убитых также мужчина 1988 года рождения. В доме было застолье.
В доме нашли также тело 31-летней Лилии и ее четырехлетнего сына. Женщина пришла в гости с двумя детьми. Младенца убийца не тронул. Дочь женщины вместе с ней в гости не пошла. Супруг женщины отбывает в тюрьме срок за убийство.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте работают следователи и криминалисты.
Происшествия , Видео , Челябинская Область
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