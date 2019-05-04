Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737

В сети появилось видео, на котором запечатлен самолет Boeing 737, упавший в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Ролик в субботу, 4 мая, публикует Reuters.

На кадрах, снятых с воздуха, виден частично погруженный в воду авиалайнер, рядом с которым находятся сотрудники спасательных служб. Также на видео попали машины полиции и экстренных служб, которые дежурят на берегу. Место происшествия оцеплено.

Самолет авиакомпании Miami Air упал в реку ранее 4 мая. Сообщалось, что он выполнял чартерный рейс с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Джексонвилл. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб, однако 21 человеку после происшествия потребовалась госпитализация.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.