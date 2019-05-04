Еще одна катастрофа: Boeing 737 упал в реку в США

Самолет Boeing 737 со 143 пассажирами на борту съехал в реку после посадки в аэропорту военно-морских сил США города Джэксонвилл. При инциденте травмы получил 21 человек. Все они были доставлены в больницы, угрозы жизни и здоровью нет. На месте параллельно со спасательными командами работали технические и военные специалисты, чтобы не допустить попадания топлива в воду.

Самолет Boeing 737 со 143 пассажирами на борту съехал в реку со взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту военно-морских сил США города Джэксонвилл на севере штата Флорида вечером в пятницу, 3 мая.

Борт прибыл из военного аэропорта, находящегося в бухте Гуантаномо, на Кубе . После посадки самолет съехал в реку Сент-Джонс, протекающую сразу за ВПП. Борт ушел под воду только наполовину, поскольку река в этих местах неглубокая, сообщили власти города.

При инциденте травмы получил 21 человек. Все они были доставлены в больницы, угрозы жизни и здоровью нет. На месте параллельно со спасательными командами работали технические и военные специалисты, чтобы не допустить попадания топлива в воду.

«Самолет коммерческого рейса упал в воду. Звонили из Белого дома, они держат ситуацию на контроле. Мы все одна семья. Один гражданин. Один город», — написал в твиттере мэр Джэксонвилля Лени Карри.

Полет выполняла авиакомпания Miami Air International. Официальные представители компании ничего не рассказали об аварии. На сайте Miami Air говорится, что у авиакомпании есть парк самолетов Boeing 737, которые обслуживают заказы военных, религиозных групп, спортивных команд и выполняют корпоративные рейсы.

Военно-морские силы сообщили, что расследование инцидента ведется, и сказали членам семей прибывших, ожидающим прибытия рейса в Джексонвилле, «стоять в стороне». Компания Boeing также заявила, что расследует аварию, пишет New York Times.

Во время инцидента в районе аэродрома проходили грозовые ливни.

Национальная метеорологическая служба в Джексонвилле предупредила водителей, чтобы они были осторожны на дорогах из-за проливных дождей.

Днем ранее в московском аэропорту Шереметьево погрузчик столкнулся с самолетом, сообщил Следственный комитет России . Инцидент произошел на удаленной стоянке, в момент столкновения в самолете не было пассажиров и экипажа. Инцидент произошел по причине того, что водитель автомобиля-погрузчика потерял сознание во время управления транспортным средством.

Напомним, что первая трагедия с участием Boeing 737 MAX произошла осенью 2018 года в Индонезии — в катастрофе погибли 189 человек. Пока следователи разбирались в обстоятельствах крушения этого лайнера, произошла вторая катастрофа: в марте 2019 года в Эфиопии разбился еще один самолет того же типа, лишив жизни еще 157 человек.

Почти сразу же после второй катастрофы авиационные власти по всему миру начали вводить временные запреты на полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, а авиакомпании — замораживать контракты на поставку новых лайнеров. В результате в марте американская корпорация не получила ни одного заказа на самый популярный в мире самолет.

Предварительно следователи полагают, что причиной обеих катастроф стали проблемы в работе новой навигационной системы, установленной на Boeing 737 MAX — эта функция называется «Система расширения маневренных характеристик».

По каким-то причинам документировать эту функцию в корпорации не стали, поэтому пилоты даже не знали о наличии такого «помощника» до первой катастрофы в Индонезии.

После этого Boeing пообещал дополнить летное руководство и рассказать пилотам о способах отключения этой функции, но крушение лайнера в Эфиопии доказало, что этого категорически не достаточно.

В марте нынешнего года в американском штате Небраска военную базу «Оффатт» затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, заявил командующий 55-м авиазвеном ВВС США полковник Майкл Манион в фейсбуке.

По его словам, «Оффатт» затопило почти на треть, оказались повреждены 30 из 200 зданий. Он также добавил, что вода проникла в несколько ангаров с Boeing E-4B Nightwatch («Ночной дозор»), которые известны под названием «самолеты судного дня». Манион подчеркнул, что почти километр взлетно-посадочной полосы оказался под водой.

В 2017 году два аналогичных самолета E4-B Boeing 747s на той же базе получили повреждения в результате торнадо.