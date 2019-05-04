Без сознания и с травмами: в Ялте спасли упавшего в реку мужчину

Крыма. Спасатели оказали помощь мужчине, получившему травмы во время падения в реку Быстрая в Ялте. Пострадавшего передали медикам, сообщает пресс-служба МЧС

Об инциденте стало известно накануне вечером, когда в дежурную часть поступила информация о необходимости эвакуировать мужчину из труднодоступного участка реки на улице Московской.

"По прибытии к месту происшествия, спасатели при помощи носилок и альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавший находился в бессознательном состоянии", — уточнили в ведомстве.

По данным крымского МЧС, с начала года спасатели около 250 раз оказывали помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.