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В Boeing отреагировали на инцидент с лайнером 737 во Флориде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Компания Boeing заявила, что знает об инциденте с их самолетом в городе Джексонвилл в штате Флорида и собирает информацию о нем.
"Мы знаем об инциденте в Джексонвилле, штат Флорида, и собираем информацию", — написала компания в Twitter.
Ранее самолет приводнился в реку в городе Джексонвилл во Флориде. Как сообщил телеканал СNN, самолет летел из залива Гуантанамо на Кубе, где находится база ВМС США. Речь идет о чартерном рейсе Miami Air.
Как сообщил ранее шериф Джексонвилла, все пассажиры живы. CNN сообщало, что на борту Boeing 737 было 136 человек. По данным Fox News, на борту было 142 человека.
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Происшествия , Boeing , CNN
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