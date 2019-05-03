8 ножевых в шею: известный стартапер зарезал сестру 

Создатель известного приложения для изучения языков нанес восемь ножевых ранений своей сестре. От потери крови она скончалась на месте, позже ее тело обнаружила мать. По данным СМИ, погибшая страдала шизофренией: в день трагедии она якобы набросилась на брата, который в этот момент держал в руках нож. Мужчина не стал скрываться от следствия и сразу признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Создатель приложения для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил собственную сестру, заколов ее ножом в шею на кухне семейного дома. Об этом сообщает республиканское СУ Следственного комитета РФ.
«Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что 2 мая 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома в селе Дюртюли, в ходе ссоры со своей сестрой нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении СК.
Тело 47-летней погибшей обнаружила мать Абдулнасыровых, которая вернулась домой спустя несколько часов. Женщина сразу вызвала полицию. После осмотра тела следователи зафиксировали у погибшей восемь ножевых ранений.
Правоохранители уточняют, что обвиняемый не стал скрываться и сознался в содеянном. В отношении Абдулнасырова было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». С ним уже проведены первоначальные следственные действия. Абдулнасырову предъявлено обвинение — сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данным СМИ, убитая Абдулнасыровым сестра страдала шизофренией — этот диагноз ей поставили еще в 1996 году. Как уточняет РЕН ТВ, в последнее время она стала вести себя агрессивнее и могла бросаться на людей с молотком или ножом. В день трагедии она якобы в очередной раз накинулась на брата, однако нож оказался в руках у него.
Айнур Абдулнасыров стал широко известен в 2010 году после создания приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo — спустя три года сервис уже заработал около $5 млн На январь 2018 года число пользователей сервиса составляло более 17,5 млн человек.
Ранее, в середине апреля, в Амурской области был арестован подозреваемый в убийстве 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
По данным следствия, трагедия произошла в селе Ивановка в Приморье. В частном доме были обнаружены тела Юрия Прокопьева и девочки, а также 28-летний мужчина в тяжелом состоянии. У него диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и повреждения легкого и сердца.
Пострадавшего прооперировали в больнице — он оказался племянником Прокопьева и вскоре стал главным подозреваемым в уголовном деле. Ему предъявили обвинение по двум пунктам статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» и «Убийство малолетнего».
Позже на допросе мужчина признался в содеянном, а также сообщил, что после преступления пытался покончить жизнь самоубийством. Как уточняют следователи, признательные показания мужчина дал «под давлением собранных на месте происшествия и полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий доказательств». Главной уликой стали следы обуви, которые специалисты обнаружили и собрали на месте происшествия для проведения экспертизы.
Сразу после сообщений о трагедии пользователи в социальных сетях стали строить догадки о причинах произошедшего. Некоторые предполагали, что имела место пьяная ссора, однако коллеги обвиняемого в убийстве мужчины заявили, что молодой человек не пил. Расследование дела продолжается.
15 апреля коллегия присяжных заседателей Верховного суда Башкирии также признала двух жителей уфимского села Дмитриевка виновными в убийстве родственника.
Региональная прокуратура установила. что в августе 2017 года женщина убила своего супруга из-за сложившихся неприязненных отношений. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ударила спящего мужчину обухом топора по голове. Сила удара не была смертельной: супруг женщины от удара проснулся. Однако в этот момент на него напал сожитель дочери обвиняемой, вооруженный ножом. Мужчина скончался от ножевого ранения.
Падчерица убитого и ее сожитель позже вывезли тело на автомобиле на пустырь и через несколько дней заявили в полицию о пропаже родственника. Труп удалось найти только через несколько месяцев.
Существенным доказательством вины родственников погибшего позже послужил топор со следами крови, который правоохранители нашли в ходе обысков в сарае обвиняемых. Несмотря на это фигуранты уголовного дела свою вину так и не признали — их судьба решится в ближайшее время.