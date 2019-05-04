В США прогремел взрыв на химзаводе

В американском городе Уокиган (штат Иллинойс) прогремел взрыв на химическом заводе AB Speciality Silicone. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает Chicago Tribune.

Как пишет издание, инцидент произошел в округе Лэйк 3 мая около 21:45 по местному времени (05:45 мск). В результате четыре человека были госпитализированы. Подробности их состояния не уточняются.

Представитель местного пожарного департамента Стив Лензи заявил, что причину произошедшего установить пока не удалось.

«Был пожар, имеются структурные повреждения, свидетельствующие о взрыве», — рассказал он, добавив, что «ущерб крайне значительный».

По словам очевидцев, взрыв произошел в районе станции тестирования выбросов. «Взрыв был большой, земля дрожала. Телевизор "замерцал", были перебои с электричеством», — поделился один из них.

AB Specialty Silicone является производственной и дистрибьюторской компанией, специализирующейся на силиконовых изделиях.

В апреле сообщалось о мощном взрыве на химзаводе в китайской провинции Цзянсу, который унес жизни 47 человек. 640 пострадавших находились в больницах, 32 из них в тяжелом состоянии. После взрыва здание охватил пожар, который перекинулся на соседние заводы. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов и школ.