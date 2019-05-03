Под Челябинском сгорел грузовик с гробами

Под Челябинском сгорела «Газель», груженая гробами, по предварительным данным, в инциденте никто не пострадал, сообщают СМИ.

Происшествие случилось днем в пятницу, на трассе Екатеринбург — Челябинск, передает 74.ru со ссылкой на очевидцев.

По тем же сведениям, у грузовика закоротила проводка и загорелся моторный отсек, после чего пламя перебралось с авто на кузов. Издание уточняет, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пожарные прибыли на место ЧП оперативно, но к этому моменту автомобиль уже сгорел. По словам очевидцев, «Газель» была загружена гробами.