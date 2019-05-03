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Прокуратура признала непригодным здание горевшей в Сухуме школы 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сухумская средняя школа №2 имени А. С. Пушкина, в которой в четверг в результате пожара сгорело 80% крыши, признана непригодной для использования, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры Абхазии по результатам доследственной проверки прокуратуры Сухума.
"Следователи прокуратуры Сухума завершили первичный осмотр помещений школы, изъяли образцы электропроводки, электрооборудование и элементов кровли, которые потребуются для назначения пожаро-технической экспертизы", — говорится в сообщении. Они пришло к выводу, что "в настоящее время здание в текущем его состоянии непригодно для использования". "Процессуальная оценка о наличии, либо отсутствии состава преступления будет дана по результатам проверки и получения результатов экспертизы", — отмечается в сообщении.
Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба, выступая в четверг по Абхазскому телевидению, заверил, что с нового учебного года школа вновь заработает, а пока 1250 ее учащихся временно распределены в три другие городские школы.
Здание школы 1870 года постройки включено в государственный список памятников историко-культурного наследия Абхазии. Школа сильно пострадала во время войны 1992-1993 годов, но вновь открылась в 2008 году после капитального ремонта, проведенного при финансовой поддержке России.
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Происшествия , Пожары , Генпрокуратура РФ , Абхазия
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