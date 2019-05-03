Пассажирский самолет из Минвод запросил аварийную посадку в Нур‐Султане

Вылетевший из Минеральных вод пассажирский самолет авиакомпании SCAT запросил аварийную посадку в аэропорту Нур-Султана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани столицы Казахстана Тлегена Абишева.

Собеседник агентства пояснил, что причину аварийной посадки он не знает, но подчеркнул, что специалисты готовятся к приему лайнера.

По данным онлайн-табло аэропорта Нур-Султана самолет приземлился в 17:20 по местному времени 14:20 по Москве.

Эту же информацию подтвердили «Интерфаксу» в республиканском МВД

«Самолет благополучно приземлился. Наши сотрудники находятся на месте», — сказал представитель ведомства.

SCAT — один из крупных авиаперевозчиков Казахстана. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании состоит из 21 борта