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Пассажирский самолет из Минвод запросил аварийную посадку в Нур‐Султане 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вылетевший из Минеральных вод пассажирский самолет авиакомпании SCAT запросил аварийную посадку в аэропорту Нур-Султана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани столицы Казахстана Тлегена Абишева.
Собеседник агентства пояснил, что причину аварийной посадки он не знает, но подчеркнул, что специалисты готовятся к приему лайнера.
По данным онлайн-табло аэропорта Нур-Султана самолет приземлился в 17:20 по местному времени 14:20 по Москве.
Эту же информацию подтвердили «Интерфаксу» в республиканском МВД.
«Самолет благополучно приземлился. Наши сотрудники находятся на месте», — сказал представитель ведомства.
SCAT — один из крупных авиаперевозчиков Казахстана. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании состоит из 21 борта
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Происшествия , SCAT , МВД , Интерфакс
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