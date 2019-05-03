На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

По данным областного главка МВД, в пятницу 05.45 (03.45 мск) в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что во дворе дома по улице Советская слышны хлопки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на земле несколько гильз и установили квартиру, из которой, предположительно, велась стрельба.

Как рассказал Горелых, мужчина, приоткрывший дверь, не реагировал на требования полицейских выйти и показать руки, из-за чего после нескольких устных предупреждений сотрудником ОВД был произведен предупредительный выстрел. В результате рикошета хозяин квартиры получил телесные повреждения и был доставлен в городской травматологический пункт.