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На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажного жилого дома в городе Каменск-Уральский, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным областного главка МВД, в пятницу 05.45 (03.45 мск) в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что во дворе дома по улице Советская слышны хлопки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на земле несколько гильз и установили квартиру, из которой, предположительно, велась стрельба.
Как рассказал Горелых, мужчина, приоткрывший дверь, не реагировал на требования полицейских выйти и показать руки, из-за чего после нескольких устных предупреждений сотрудником ОВД был произведен предупредительный выстрел. В результате рикошета хозяин квартиры получил телесные повреждения и был доставлен в городской травматологический пункт.
"При досмотре квартиры обнаружены гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а также более 50 патронов разного калибра. По факту стрельбы органы внутренних дел Каменска-Уральского возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — приводятся в сообщении слова Горелых.
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Происшествия , Криминал , Валерий Горелых , МВД , Каменск-Уральский , Свердловская Область
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