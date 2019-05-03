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Американский военный выжил после падения в кратер вулкана на Гавайях 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
З2-летний американский военный невероятным образом выжил после падения в кратер действующего вулкана Килауэа на Гавайях, сообщило National Public Radio.
По словам очевидцев, мужчина захотел лучше рассмотреть внутреннюю часть вулкана и, перегнувшись через металлические ограждения, упал со скалы высотой 300 футов (около 90 метров) в кратер вулкана после того, как под ним рухнула земля. Очевидец увидел, что мужчина упал в вулкан и немедленно позвонил в службу спасения.
Спасатели смогли спуститься внутрь вулкана, где нашли пострадавшего лежащим без сознания на широком выступе, примерно в 20 метрах от поверхности земли. Они прикрепили его к носилкам и вызволили из кратера с помощью военного вертолета. Мужчина, чье имя не называется, был доставлен в медицинский центр Хило в критическом состоянии, однако угрозы его жизни по состоянию на утро пятницы нет.
В Пентагоне пояснили, что военнослужащий служит в казармах Скофилда на острове Оаху и находился на Большом острове Гавайев на учениях, а на вулкан отправился во время предоставленного ему отгула.
Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире. В прошлом году он выбросил большое количество лавы и пепла во время извержения, в результате чего были уничтожены около 700 домов на острове.
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Происшествия , Пентагон
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