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СК возбудил дело из-за инцидента с воздушным шаром в Крыму 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, в результате которого ребёнка в Крыму едва не унесло на воздушном шаре в открытое море. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оболочку и гондолу аэростата.
Кроме того была изъята документация на тепловой аэростат, а также документы на право управления воздушным судном.
Ранее Пятый канал опубликовал видео инцидента с воздушным шаром в Крыму.
3 мая в районе Феодосии в Крыму произошла нештатная ситуация во время прогулки на воздушном шаре. Четверо взрослых оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребёнка, оставшегося в ней, ветром начало уносить в сторону открытого моря. В результате произошедшего никто не пострадал.
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Комментарии5
Происшествия , СКР , Республика Крым
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