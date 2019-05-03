Ювелирный завод ограбили во Франции

Семеро грабителей совершили вооружённое нападение на ювелирный завод, расположенный на востоке Франции в департаменте Ду. Они похитили более 20 килограммов золота и платины.

Как сообщает телеканал BFM, инцидент произошёл в коммуне Шатийон-ле-Дюк. Бандиты проникли на завод рано утром и, угрожая огнестрельным оружием шестерым сотрудникам компании, похитили около 20 кг золота и несколько килограммов платины. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция ведёт поиски грабителей.

Как писал News.ru, полиция задержала ранее судимого жителя Приморского края, который подозревается в разбойном нападении на цветочный магазин в Уссурийске с помощью игрушечного пистолета. Неизвестный мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у кассира денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, женщина передала нападавшему более 38 тысяч рублей и телефон. Завладев выручкой и средством связи, злоумышленник скрылся. Вскоре его задержали и изъяли похищенные деньги и телефон.