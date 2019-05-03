Жалобы соседей и обвинения в постановочных фото. Что известно о найденных в Петербурге детях из мусорной квартиры

Заваленная мусором квартира и четверо грязных детей, спящих на измазанных экскрементами матрасах — это реальные фотографии из квартиры в Предпортовом проезде Санкт-Петербурга . Выложенные в Сеть изображения напугали и возмутили пользователей. В квартире живет многодетная мать-одиночка. Но своей вины в том, что квартира оказалась в таком состоянии она не признала. «360» собрал все, что известно о страшной квартире.

Провокация квартиросъемщиков

Мать четверых детей Наталья Кузьменко и владелица антисанитарной квартиры заявила, что все фотографии и видео постановочные, которые сделали их квартиросъемщики, которых она выгнала за неуплату. Она пояснила, что все это провокация в виде мести от бывших жильцов.

В интервью «Пятому каналу» она пояснила, что вынуждена была сдавать квартиру, чтобы получать хотя бы какой-то доход после смерти своего мужа. Однако люди, снимающие у нее жилье, перестали платить за аренду после двух месяцев проживания. Хозяйке пришлось пойти на крайние меры: она насильно выселила жильцов, в результате чего последовала ответная реакция.

На кадрах, которые появились в Сети видно, что дети спят на грязном матрасе, который валяется на полу. На втором снимке видно, что девочка спит, а рядом на матрасе кто-то оставил свои экскременты.

Vk.com/plohie_novosti_mc

По словам Натальи, несколько дней назад в квартиру заходила девушка, которая ранее снимала комнату. Именно она, считает мать семейства, подложила в кровать фекалии и сделала шокирующие снимки, которые после опубликовала в интернете.

Vk.com/plohie_novosti_mc

«Она могла подложить, она тут два дня побыла и уехала — вот эта девчонка, которая скидывала фотографии.

В тот момент, пока я убиралась, она, наверняка, и сняла», — поделилась женщина.

То, что на окнах нет ручек, чтобы открыть и проветрить квартиру многодетная мать объяснила обеспечением безопасности членов семьи. По ее словам, сделать это пришлось после страшного случая, когда ее ребенок, у которого предположительно аутизм, оказался на подоконнике у открытого окна и чудом не упал.

Что касается обилия насекомых в доме, то хозяйка квартиры этого не отрицает. Она призналась, что ей постоянно приходится сталкиваться с тараканами и клопами, для борьбы с которыми были вызваны специальные службы.

«Хотела отдать ребенка в цирк»

Квартиросъемщица Наталья в интервью «Пятому каналу» рассказала свою версию появления мусора в квартире. Она пояснила, что знакома с Натальей очень давно.

«Дело в том, что я знаю ее с детства. Она детдомовская бывшая. Усыновители у нее были. Она прибегала ко мне еще ребенком, у меня жила, жила у моей сестры, я ее везде держала, как малолетку, а она от этих пряталась, которые ее удочерили. Этот отчим ее насиловал в гараже», — рассказала бывшая соседка по квартире.

Собеседница пояснила, что сейчас Наталья очень часто избивает детей, когда ей что-то не нравится. Кроме того, ни в детский сад, ни в школу они не ходят. Первое время старшая дочь посещала занятия, пока не начались конфликты с одноклассниками.

«Ее в школе избивали, издевались над ней, потому что она приходила с ранцем, а там тараканы. Грязная, пахучая, вонючая», — отметила Наталья.

Квартиросъемщица пыталась повлиять на свою знакомую и побудить ее заботится о своих детях, но результатов ее попытки не дали.

«Она спала целыми днями, мы орали на нее. А в ответ: «Вам не нравится — собирайтесь, уходите отсюда». Да, мы, конечно, уже уйдем. Но мы ей помогли: заплатили за три месяца вперед. Дети приходили к нам кушать, она их за это била. В холодильнике у нее никогда ничего не было. Это был редкий случай, когда она получила деньги и купила что-нибудь», — сказала женщина.

По ее словам, многодетная мать обычно она просто лежала или выпивала с соседями. Когда она уходила начинался настоящий хаос. Однажды дети «постирали» кота, а в другой раз семья закрыла сына в стиральной машине, где мальчик чуть не задохнулся. Мать же только смеялась и заявила, что «ребенка надо отдать в цирк».

«Жаловались, но опустились руки»

Версии о шокирующем обращении с детьми придерживается не только бывшая постоялица квартиры. Местные жители заявили, что уже устали жаловаться на постоянную антисанитарию и неприятный запах из квартиры.

«Стоит жуткий смрад, везде грязь. Дети тоже грязные. Всякая живность, насекомые, поползли по другим квартирам», — рассказал сайту kp.ru один из очевидцев.

«То, что я увидела на фото в квартире — не могу утверждать, что так в действительности происходило каждый день. Как била своих детей и собаку ногами и руками — да видела много раз, про насекомых тоже полная правда, намучались все. Я живу выше этажом, и первый раз на видео, где забирали детей, увидела, что они чистые — никогда такого не было» — сказала соседка Натальи радиостанции «Говорит Москва».

Женщина также добавила, что жильцы «жаловались не один год, а потом опустились руки, видимо».

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Сейчас в доме в Предпортовом проезде Московского района, где проживает семья, находятся правоохранительных органов и социальных служб.

Соседи грязной квартиры заявили, что детей забрали полицейские и увезли в больницу. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сама Наталья заявила радиостанции «Говорит Москва», что намерена бороться за детей.

Видео и фотографии с грязью и тараканами она назвала «старыми», а значит неактуальными.