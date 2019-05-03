ООН сообщила о пяти погибших во время демонстраций 30 апреля и 1 мая в Венесуэле

"За два дня демонстраций — 30 апреля и 1 мая — мы задокументировали сообщения о пяти убитых из стрелкового оружия манифестантах", — сказала она, добавив, что среди погибших — два 15-летних и один 16-летний подросток.

По данным УВКПЧ, всего с начала года в Венесуэле зарегистрировано 49 случаев гибели людей "в контексте демонстраций".

УВКПЧ получило также сведения о 239 раненых манифестантах.

"По меньшей мере 18 из них, как сообщается, получили ранения из стрелкового оружия", — сказала Шамдасани.

По имеющейся в ее ведомстве информации, во время демонстраций было задержано по меньшей мере 240 человек, включая 17 несовершеннолетних.

Как подчеркнула официальный представитель, в УВКПЧ "весьма обеспокоены по поводу задержания 26 апреля правоохранительными органами парламентария Хильбера Каро. По ее словам, этот арест был произведен "в нарушение его парламентской неприкосновенности, и до настоящего времени власти не сообщили, какова его судьба и где он находится".

"Это представляет собой, согласно международному праву, насильственное исчезновение", — резюмировала Шамдасани.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек.