Мать детей из захламлённой квартиры в Петербурге пообещала бороться за них

Наталья Кузьменко рассказала радиостанции «Говорит Москва», что уже навела порядок дома. По её словам, фотографии в социальных сетях с мусором на полу, тараканами и грязью уже неактуальны.

«Все фото старые».

По неподтвержденным данным, детей изъяли из семьи. Соседи сообщили «Говорит Москва », что после визита полиции их увезли на осмотр в больницу. Наталия Кузьменко рассказала в интервью, что не оставит детей.

«Да, я буду бороться за своих детей».

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу проведёт доследственную проверку по факту обнаружения четырёх детей в антисанитарных условиях и даст оценку действиям органов опеки. Ранее в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии детей, которые лежат в грязной одежде на голых матрасах, на полу — мусор, экскременты и тараканы.

В паблике отмечалось, что старшей девочке 14 лет, младшему ребёнку не больше пяти, у детей гематомы и ссадины. По информации очевидцев, они не ходят в школу. В семье есть собака, которая выглядит ухоженной, в отличие от детей.