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Мать детей из захламлённой квартиры в Петербурге пообещала бороться за них 

Говорит Москва 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Наталья Кузьменко рассказала радиостанции «Говорит Москва», что уже навела порядок дома. По её словам, фотографии в социальных сетях с мусором на полу, тараканами и грязью уже неактуальны.
«Все фото старые».
По неподтвержденным данным, детей изъяли из семьи. Соседи сообщили «Говорит Москва», что после визита полиции их увезли на осмотр в больницу. Наталия Кузьменко рассказала в интервью, что не оставит детей.
«Да, я буду бороться за своих детей».
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу проведёт доследственную проверку по факту обнаружения четырёх детей в антисанитарных условиях и даст оценку действиям органов опеки. Ранее в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии детей, которые лежат в грязной одежде на голых матрасах, на полу — мусор, экскременты и тараканы.
В паблике отмечалось, что старшей девочке 14 лет, младшему ребёнку не больше пяти, у детей гематомы и ссадины. По информации очевидцев, они не ходят в школу. В семье есть собака, которая выглядит ухоженной, в отличие от детей.
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Комментарии
Происшествия , Наталья Кузьменко , СКР , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва , Санкт-Петербург
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