Наталья Кузьменко рассказала радиостанции «Говорит Москва», что уже навела порядок дома. По её словам, фотографии в социальных сетях с мусором на полу, тараканами и грязью уже неактуальны.
«Все фото старые».
По неподтвержденным данным, детей изъяли из семьи. Соседи сообщили «Говорит Москва», что после визита полиции их увезли на осмотр в больницу. Наталия Кузьменко рассказала в интервью, что не оставит детей.
«Да, я буду бороться за своих детей».
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу проведёт доследственную проверку по факту обнаружения четырёх детей в антисанитарных условиях и даст оценку действиям органов опеки. Ранее в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии детей, которые лежат в грязной одежде на голых матрасах, на полу — мусор, экскременты и тараканы.
В паблике отмечалось, что старшей девочке 14 лет, младшему ребёнку не больше пяти, у детей гематомы и ссадины. По информации очевидцев, они не ходят в школу. В семье есть собака, которая выглядит ухоженной, в отличие от детей.