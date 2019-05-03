В Китае три человека погибли в результате нападения диких слонов

Три человека погибли в результате нападения диких слонов в китайской провинции Юньнань, сообщает информационное агентство China News.

Сообщается, что за последние восемь дней в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе произошло четыре случая нападения диких слонов на людей. В результате три человека погибли, еще один получил травмы.

Эксперты объясняют частые случаи нападения слонов тем, что в этом году из-за засухи слонам не хватает питания, кроме того им нужно каждый день нужно пить воду и играть в воде, а из-за засухи пища вблизи близлежащих водоемов практически истощена. Это привело к тому, что слоны отправляются на поиски пищи в отдалённые от водоемов районы. Однако после приема пищи им опять нужно возвращаться к водоемам, из-за этого животные нервничают.

Дикие азиатские слоны в Китае являются охраняемыми животными. В основном они обитают в уезде Сишуанбаньна, а также в городах Пуэр и Линьцан провинции Юаньнань. Недостаток еды в зимнее время вынуждает их искать пропитания вблизи деревень.