«Мисс Уругвай — 2006» нашли мертвой в Мехико

Мексику захватила волна насилия, погибают и иностранцы. Очередная жертва — модель, «Мисс Уругвай — 2006», актриса второстепенной роли в фильме «Триумф любви», который показывали по телевизору. Тело красавицы нашли в ванной 2 мая.

Обладательницу титула «Мисс Уругвай — 2006» Фатими Давилу нашли мертвой в гостинице Мехико . Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на городскую прокуратуру

Тело 31-летней Давилы лежало в ванной. Причины смерти пока не известны. По предварительный данным, «Мисс Уругвай» могла покончить с собой, отметила «Газета.ru». Прокуратура Мехико официально подтвердила, что в гостинице нашли тело мертвой иностранки. Однако должностные лица не назвали ни ее гражданство, ни фамилию.

Женщина приехала в столицу Мексики 23 апреля, чтобы найти работу в модельном бизнесе. Там ее встретил знакомый, чтобы провести собеседование.

В последние несколько лет Мексику захватила волна насилия. В 2018 году в стране убили более 33 тысяч человек. За январь–март 2019-го жертвами преступников стали свыше 8,73 тысячи граждан. А это почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

Нередко в стране погибают и известные иностранные модели. В 2018 году правоохранители нашли убитой фотомодель, по национальности она — венесуэлка. Ее лицо было полностью изуродовано кислотой. А в 2017-м в штате Нуэво-Леон неизвестные застрелили еще одну гражданку Венесуэлы. Двадцатисемилетняя модель выходила с дискотеки в Сан-Педро. Девушку застрелили в автомобиле, в который она села со своим спутником.