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Циклон «Фани» обрушился на индийский штат 

News.ru 1 час назад
Фото: Public domain
Циклон «Фани» пришёл на восток Индии, в штат Одиша со стороны Бенгальского залива утром в пятницу, 3 мая. Он характеризуется мощными ливнями и ветром с порывами до 200 км/ч.
Скорость ветра уже достигла 145 км/ч, синоптики прогнозируют обширный ущерб. Об этом сообщает газета The Economic Times.
Власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек, писал News.ru. Они размещены в лагерях временного проживания. Более 220 рейсов поездов, проходящих через территорию штата, отменены. Также объявлено о закрытии аэропортов в городах Бхубанешвар и Калькутта.
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Происшествия , В мире , Индия
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