Циклон «Фани» обрушился на индийский штат

Циклон «Фани» пришёл на восток Индии , в штат Одиша со стороны Бенгальского залива утром в пятницу, 3 мая. Он характеризуется мощными ливнями и ветром с порывами до 200 км/ч.

Скорость ветра уже достигла 145 км/ч, синоптики прогнозируют обширный ущерб. Об этом сообщает газета The Economic Times.

Власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек, писал News.ru. Они размещены в лагерях временного проживания. Более 220 рейсов поездов, проходящих через территорию штата, отменены. Также объявлено о закрытии аэропортов в городах Бхубанешвар и Калькутта.