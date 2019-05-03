Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии задержан россиянин по подозрению в незаконном ввозе более 310 кг гашиша 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Российской Федерации задержан 2 мая при ввозе из Литвы в Белоруссию более 310 кг гашиша. Об этом сообщили в пятницу в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.
"В ходе проведения углубленного досмотра в полу микроавтобуса было обнаружено двойное дно. В нем находилась крупная партия вещества растительного происхождения коричневого цвета, упакованная в брикеты, общим весом 311 кг. По заключению эксперта изъятое вещество является опасным наркотическим средством гашишем", — отмечается на сайте погранведомства.
Водитель микроавтобуса — 46-летний гражданин России — задержан и помещен в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы для дальнейшего разбирательства. По факту обнаружения крупной партии гашиша возбуждено уголовное дело по ст. 328-1 Уголовного кодекса Белоруссии ("Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов"), сообщили в пограничном ведомстве.
Уголовная ответственность по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
ТАСС: последние новости
Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии СК проверит информацию о содержании в антисанитарных условиях детей в Петербурге На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты
Комментарии
Происшествия , Криминал , СНГ , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России24
В Крыму ответили Зеленскому203
Киев нашел альтернативу «Бессмертному полку»569
Мощнейший циклон «Фани»: метеорологи дали прогноз
NASA показало фото заката на Марсе
Видео
Мощнейший циклон «Фани»: метеорологи дали прогноз
Происшествия Катастрофы
Ребенка унесло ветром: ЧП в Крыму
Происшествия
В Правительстве высказались о родстве Медведевой с руководством «Мираторга»
Политика
«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России
Армия Ближний Восток
Семья Алсу прервала молчание после скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
В Крыму ответили Зеленскому
Политика
Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко
Украина В мире
«Ошиблись украинцы»: Соловьев о Зеленском
Общество
Муж Собчак проводит время с известной певицей
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение