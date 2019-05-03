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Пенсионерку обокрали на 8 млн рублей в Москве 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные похитили из квартиры пенсионерки более 8 млн рублей.
Инцидент произошёл в районе Измайлово на востоке столицы. По данным полиции, двое злоумышленников проникли в квартиру, отжав пластиковое окно. Женщину связали, угрожали ей. Затем грабители вскрыли сейф, откуда забрали $35 тысяч, 950 тысяч рублей, часы и ювелирные изделия. Общий материальный ущерб составил 8 млн 212 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru писал о том, что дом футболиста испанской «Барселоны» Артура был ограблен, пока игрок участвовал в первом матче полуфинальной серии Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
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