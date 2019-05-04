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В Москве загорелось здание издательского дома «Известия» 

ТАСС + ещё 9 6 часов назад
Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
"Пожар возник по адресу Тверская улица 18, к. 1. Там находится издательство "Известия". Возгорание возникло на третьем этаже. Идет тушение пожара", — сказал собеседник агентства.
"Площадь возгорания составляет 50 кв. м", — добавил источник.
По его словам, пожарные в ходе тушения огня спасли одного человека.
"В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Идет обследование здания на предмет наличия скрытых очагов", — уточнил собеседник агентства.
Здание газеты "Известия" было построено в 1927 году в популярном в те годы стиле конструктивизма. Сейчас эта постройка обладает статусом памятника архитектуры регионального значения. Газета "Известия" переехала оттуда в 2011 году. Ныне там расположена площадка для проведения мероприятий "Известия-Hall" и иные организации.
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Происшествия , Видео , Новости Москвы , Пожары , пожар, Москва , газета "Известия" , Москва
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