В Москве загорелось здание издательского дома «Известия»

Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.

"Пожар возник по адресу Тверская улица 18, к. 1. Там находится издательство "Известия". Возгорание возникло на третьем этаже. Идет тушение пожара", — сказал собеседник агентства.

"Площадь возгорания составляет 50 кв. м", — добавил источник.

По его словам, пожарные в ходе тушения огня спасли одного человека.

"В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Идет обследование здания на предмет наличия скрытых очагов", — уточнил собеседник агентства.

Здание газеты "Известия" было построено в 1927 году в популярном в те годы стиле конструктивизма. Сейчас эта постройка обладает статусом памятника архитектуры регионального значения. Газета "Известия" переехала оттуда в 2011 году. Ныне там расположена площадка для проведения мероприятий "Известия-Hall" и иные организации.