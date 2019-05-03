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СК проверит семью из Петербурга после обнаружения 4 детей в антисанитарных условиях 

360tv.ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет начал проверку после обнаружения четырех детей из семьи, которая жила в антисанитарных условиях в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Следственными органами… инициирован вопрос о принятии к своему производству материалов проверки, проводимой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, по факту публикаций 2 мая в СМИ сведений о нахождении малолетних детей в квартире, расположенной в одном из домов на территории Московского района, в антисанитарных условиях», — рассказали в СК.
В ходе проверки будут выяснены причины и все обстоятельства произошедшего, Кроме того, проверят достоверность фотографий и видеоматериалов, распространенных в СМИ. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, которые осуществляют надзор и контроль за этой семьей. После проверки будет принято процессуальное решение.
Информация о детях в заваленной мусором квартире появилась в соцсетях. Пост сопровождали фото и видео, на которых было видно, что дети спят на голых матрацах на полу в грязной одежде. Позже выяснили, что дети на кадрах живут в квартире одного из домов по Предпортовому проезду в многодетной семье и содержатся в антисанитарных условиях.
«Стоит жуткий смрад, везде грязь. Дети тоже грязные. Всякая живность, насекомые, поползли по другим квартирам», — рассказал сайту kp.ru один из очевидцев.
По словам соседей, органы опеки знали про ситуацию в семье, но никак не реагировали.
Неравнодушные петербуржцы собираются обратиться в социальные службы и к уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, чтобы помочь малышам, а также привезти детям еду и одежду.
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Происшествия , Анна Кузнецова , СКР , МВД , Санкт-Петербург
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