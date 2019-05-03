Мятеж и убийство: таинственно пропавший век назад корабль вынесло на берег в США

Гибель William H. Sumner остается для историков загадкой, так как капитан корабля был застрелен, а в его убийстве обвинили старпома.

Остов торгового судна William H. Sumner появился на пляже в Северной Каролины, пишет портал The Vintagenews.

Эксперты сразу выяснили, что это за корабль. Он затонул еще в 1919 году, когда шел из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк с красным деревом и фосфатными породами. Судно село на мель у города Серф.

С William H. Sumner связана история о мятеже команды, которая могла застрелить молодого капитана. Есть версии о его самоубийстве. Тем не менее, 9 сентября 1919 года команда предстала перед судом, но была оправдана.

С тех пор иногда в районе пляжа в Северной Каролине появляются деревянные остатки корабля, примерно дважды в год во время отлива. Корабль находится под защитой властей, поэтому их нельзя трогать.