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Мятеж и убийство: таинственно пропавший век назад корабль вынесло на берег в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Facebook/Town of Surf City
Гибель William H. Sumner остается для историков загадкой, так как капитан корабля был застрелен, а в его убийстве обвинили старпома.
Остов торгового судна William H. Sumner появился на пляже в Северной Каролины, пишет портал The Vintagenews.
Эксперты сразу выяснили, что это за корабль. Он затонул еще в 1919 году, когда шел из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк с красным деревом и фосфатными породами. Судно село на мель у города Серф.
С William H. Sumner связана история о мятеже команды, которая могла застрелить молодого капитана. Есть версии о его самоубийстве. Тем не менее, 9 сентября 1919 года команда предстала перед судом, но была оправдана.
С тех пор иногда в районе пляжа в Северной Каролине появляются деревянные остатки корабля, примерно дважды в год во время отлива. Корабль находится под защитой властей, поэтому их нельзя трогать.
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Происшествия , США
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