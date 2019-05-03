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Пасхальный кролик подрался с мужчиной, защищая женщину: видео 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: Cgbrian, Youtube © Фото: Cgbrian, Youtube
Мужчина в костюме пасхального кролика вмешался в потасовку в США.
Мужчина в костюме пасхального кролика решил защитить женщину, которая дралась с мужчиной на улице в Орландо в штате Флорида, и вмешался в потасовку.
В Сети набирает популярность видео, на котором мужчина в костюме кролика, не снимая его, набрасывается на мужчину, который дрался с женщиной. Пока не приехали сотрудники полиции, кролик яростно наносил мужчине удары. Полицейские не стали никого арестовывать, но предупредили, что если драка завяжется снова, то их повезут в участок, и костюм кролика тоже.
«Я подошел к ним, чтобы прекратить их бой, но он встал сверху и ударил ее. Поэтому пришлось попробовать другой способ, чтобы остановить его, что сработало», — рассказал он ABC7.
Как выяснили стражи порядка, мужчину в костюме кролика зовут Антуан Макдональд. Он оказался не только защитником женщин, но и ранее судимым в Нью-Джерси. Вместе с сообщниками Макдональд грабил автомобили. По данным полиции Южного Брансуика, Макдональд известен властям из-за участия в дюжине или около того инцидентов там.
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Происшествия , Орландо , США
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