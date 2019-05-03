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В США бдительность учащихся спасла школу от взрыва 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
В США полиция арестовала троих подростков по подозрению в сговоре с целью устроить взрыв в средней школе Коннетквот.
Во время поездки на автобусе одноклассники обвиняемых слышали, как те обсуждали создание бомбы. Эту информацию сообщили администратору школы, и он вызвал полицию. Правоохранители тут же прибыли на место, а все ученики были эвакуированы в течение получаса, сообщает "Россия 24".
Полиция произвела обыск в домах обвиняемых и проверила их мобильные телефоны. У одного из учеников обнаружена запрещенная литература, в которой содержатся инструкции по изготовлению бомб.
По словам представителя полиции, только бдительность одноклассников помогла предотвратить трагедию.
"Я хочу поблагодарить героев этой истории, студентов, которые что-то слышали и имели смелость об этом рассказать. Это не всегда легко, но они поступили правильно, и я аплодирую им за смелость", — сказала комиссар полиции Джеральдин Харт.
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Происшествия , В мире , Образование , США
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