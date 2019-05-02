Фигуранта дела об убийстве Гандзюк выпустили из СИЗО

Украинский суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Павловскому. Он является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

О смягчении меры пресечения сообщил адвокат Маси Найем. 18 апреля обвинение переквалифицировало действия Павловского с «организации убийства» на «сокрытие преступления».

У меня ощущение, что дело пытаются похоронить. Возможно, я ошибаюсь, но где тогда хоть какая-то коммуникация от Генпрокуратуры? Когда совсем ничего не происходит — сам генеральный прокурор выходит и разглашает больше, чем надо. Когда отпускают подозреваемого, который является носителем очень важной информации — тогда сплошное молчание! — написал Найем в Facebook.

Гандзюк была известна своей работой в области противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов. 31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца она скончалась.