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Фигуранта дела об убийстве Гандзюк выпустили из СИЗО 

News.ru 1 час назад
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Украинский суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Павловскому. Он является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
О смягчении меры пресечения сообщил адвокат Маси Найем. 18 апреля обвинение переквалифицировало действия Павловского с «организации убийства» на «сокрытие преступления».
У меня ощущение, что дело пытаются похоронить. Возможно, я ошибаюсь, но где тогда хоть какая-то коммуникация от Генпрокуратуры? Когда совсем ничего не происходит — сам генеральный прокурор выходит и разглашает больше, чем надо. Когда отпускают подозреваемого, который является носителем очень важной информации — тогда сплошное молчание! — написал Найем в Facebook.
Гандзюк была известна своей работой в области противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов. 31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца она скончалась.
Как писал News.ru, ранее генеральный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что в организации убийства активистки подозревается вице-президент Федерации бокса Украины (ФБУ) Владислав Мангер.
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Происшествия , Криминал , Юрий Луценко , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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