Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» журналист Александр Дейч, сегодня он со съёмочной группой провёл контрольную закупку.
«Мы сегодня туда ездили со съемочной группой с телекомпанией «Волга». Чтобы были подтверждения на руках, мы сделали контрольную закупку. Это снято на камеру. Выбежал хозяин, вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку. Они стали кричать: «Это не наш товар». Был скандал с дракой, с выкидыванием журналистов из этого магазина. Они, скорее всего, всю эту партию сейчас куда-то припрячут. Магазин не сетевой, находится он в Сормовском районе Нижнего Новгорода».
30 апреля Дейч сообщил в своём Facebook, что в магазине рядом с его домом продаются георгиевские ленточки со значком, на котором изображена красная звезда и символ, похожий на свастику. Автор поста также опубликовал фото сувенира. В региональном главке МВД радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что проверяют данную информацию.