Владелец магазина, продававшего георгиевские ленточки со свастикой, подрался с журналистами

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» журналист Александр Дейч, сегодня он со съёмочной группой провёл контрольную закупку.

«Мы сегодня туда ездили со съемочной группой с телекомпанией «Волга». Чтобы были подтверждения на руках, мы сделали контрольную закупку. Это снято на камеру. Выбежал хозяин, вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку. Они стали кричать: «Это не наш товар». Был скандал с дракой, с выкидыванием журналистов из этого магазина. Они, скорее всего, всю эту партию сейчас куда-то припрячут. Магазин не сетевой, находится он в Сормовском районе Нижнего Новгорода».