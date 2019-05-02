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Оружие пытались пронести на траурные мероприятия в Одессе 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одесские полицейские конфисковали несколько перочинных ножей и газовых баллончиков, с которыми участники траурных мероприятий пытались пройти на Куликово поле.
Были несколько человек с ножами перочинными, несколько с баллончиками, — цитирует РИА Новости одного из силовиков на фильтрационном кордоне.
Сотрудник правоохранительных органов отметил, что некоторые добровольно отдали оружие полиции, но были и те, кто не стал проходить в парк. По его мнению, эти люди не являлись провокаторами, а просто не знали о запрете данных предметов на мероприятии.
Ранее News.ru писал, что на Куликовом поле задержали несовершеннолетнюю девушку за ношение футболки с советской символикой.
В четверг, 2 мая, в Одессе вспоминают погибших при пожаре в Доме профсоюзов. Жители несут к зданию цветы, венки и лампадки. 2 мая 2014 года Дом профсоюзов горел в результате столкновений сторонников и противников Евромайдана, а также футбольных фанатов. В огне погибли 48 человек, более 250 пострадали.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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