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СМИ: Индия эвакуирует около 1 млн человек из-за приближающегося циклона 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти штата Одиша срочно эвакуируют порядка 1 млн человек на фоне приближающегося мощного циклона "Фани", который должен ударить по побережью в пятницу. Как сообщает в четверг телеканал NDTV, правительство штата создает лагеря временного размещения беженцев и готовится к большому наводнению.
"Мы работаем, и у нас пока есть время, чтобы эвакуировать людей из прибрежных районов", — цитирует телеканал слова представителя правительства Одиши.
Циклон "Фани" движется со стороны Бенгальского залива и несет с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. По разным оценкам, это будет самый мощный циклон, который ударит по Одише с 2014 года. Ветер и ливни угрожают жизням людей — в 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек, поэтому правительство штата решило эвакуировать жителей прибрежных деревень.
Стихия также может нанести серьезный ущерб зерновым культурам, плантациям фруктовых деревьев, представляет угрозу старым постройкам, линиям электропередачи и т.п. Ожидается также, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.
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Происшествия , Погода , Пожары , Индия
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