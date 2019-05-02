«Шутка, которая пошла не так». Пранкер захотел разыграть девушку и случайно повесился на спортивных брюках

Заядлый пранкер попытался разыграть свою девушку и случайно задохнулся, когда изображал, повешение на брюках своего спортивного костюма. Об этом сообщила Daily Mail.

Несчастный случай с 26-летним Дэнни Мунро произошел в Бинолл Энд, графство Стаффордшир.

Его девушка Эми Лиман, с которой они работали в супермаркете Morrisons, сначала отнеслась к происходящему как к очередной его шутке. Настоящий ужас она испытала только тогда, когда Дэнни перестал отвечать на ее просьбы, а его лицо посинело. Эми побежала на кухню и схватила пилу, чтобы освободить парня от удавки. Она разрезала штаны, а затем позвонила в службу спасения.

Несмотря на все усилия девушки, молодой человек скончался через четыре дня в университетской больнице Ройал Сток. Посмертная экспертиза установила причину смерти, которой стал отек головного мозга от удушения.

«1 августа мы приехали из магазина и решили, что у нас будет выходной. Дэнни смотрел боксерские интервью в гостиной, затем я переключила на свою программу. Он сказал, что пойдет наверх смотреть то, что ему нравится. У нас не было конфликта, он улыбался. Затем, подняв глаза, я увидела, что он взял штаны своего спортивного костюма и встал перед лестницей. Я думала, что он шутит, как обычно он делал, чтобы рассмешить людей. Я крикнула ему «хватит», а он ничего не ответил» — рассказала Эми Лиман

Коронерский суд Северного Стаффордшира выяснил что, Мунро часто «любил разыгрывать» свою подругу, семью и друзей. Однажды он брызнул на себя кетчупом, притворяясь, что его зарезали.

«За несколько недель до этого, он вылил на себя томатный соус, сказав, что зарезал себя, но я почувствовала запах соуса и поняла, что это шутка», — сказала следствию девушка.

Также он ни раз во время вождения разыгрывал приступ анафилактического шока после употребления орехов.

На следствии Эми заявила:

«Он никогда не говорил мне о намеренном причинении себе вреда, он любил жизнь. Особенно в тот день он был просто счастлив».

Выступая на следствии, мама Дэнни Элисон Ригби сказала, что у ее сына было потрясающее чувство юмора и он всегда был шутником.

«Он никогда ни на что не жаловался, он принимал вещи такими, какие они есть», — добавила Элисон.

Старший следователь Эндрю Баркли сделал заключение, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Баркли сказал: «В его истории болезни не было никаких признаков депрессии. Его описали мне как шутника, который любил шокировать людей. В его поведении не было ничего необычного и это больше похоже на шутку, которая пошла не так и привела к смерти Мунро»