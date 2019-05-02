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В квартире в Барнауле обнаружили непригодный для проживания приют для стариков 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи Алтайского края проводят проверку информации, которая появилась на сайте местного информагентства "Катунь 24".
Журналисты сообщили о том, что в одном из жилых домов Барнауле в обычной квартире находится приют для пожилых людей.
Одна из пенсионерок, по сведениям издания, — ветеран Великой Отечественной войны. Отмечалось, что старики живут там в ненадлежащих условиях и без должного медицинского ухода.
После того, как эта информация попала в СМИ, руководитель фонда, которому принадлежит квартира, в срочном порядке перевезла постояльцев в неизвестное место, отмечается на сайте краевого управления СК.
Следователям предстоит проверить появившуюся информацию, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , Алтайский Край , Барнаул
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