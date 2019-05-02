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В Финляндии задержали мужчину из-за сообщений об угрозе расстрела в ТРЦ 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция Финляндии задержала мужчину, который распространял сообщения о якобы массовом расстреле в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что полиция расследует анонимные сообщения об угрозе массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, которые распространялись с вечера среды в финском сегменте многих социальных сетей и были первоначально опубликованы в анонимной сети Tor.
"Полиция задержала молодого человека, который подозревается в написании угроз в адрес торгового центра, опубликованные в сети Tor. На данном этапе он подозревается в незаконной угрозе. Полиция будет продолжать расследовать это дело и по возможности сообщать о его ходе", — говорится в сообщении.
Ситуация с безопасностью в торговых центрах нормальная, и полиция будет следить за происходящим, работая совместно со службами безопасности ТРЦ, уточняют службы правопорядка.
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Происшествия , Криминал , Финляндия
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