В Финляндии задержали мужчину из-за сообщений об угрозе расстрела в ТРЦ

Полиция Финляндии задержала мужчину, который распространял сообщения о якобы массовом расстреле в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что полиция расследует анонимные сообщения об угрозе массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, которые распространялись с вечера среды в финском сегменте многих социальных сетей и были первоначально опубликованы в анонимной сети Tor.

"Полиция задержала молодого человека, который подозревается в написании угроз в адрес торгового центра, опубликованные в сети Tor. На данном этапе он подозревается в незаконной угрозе. Полиция будет продолжать расследовать это дело и по возможности сообщать о его ходе", — говорится в сообщении.

Ситуация с безопасностью в торговых центрах нормальная, и полиция будет следить за происходящим, работая совместно со службами безопасности ТРЦ, уточняют службы правопорядка.