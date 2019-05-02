Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расследовать пожар в школе в Абхазии будет Генпрокуратура 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Генпрокуратуре провести проверку по пожару в русской школе в Сухуме. Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.
Президент поручил Генеральной прокуратуре провести детальную проверку по факту пожара, а также в кратчайшие сроки завершить восстановительные работы, — говорится в сообщении пресс-служба главы абхазского государства.
Глава государства лично приезжал на место ЧП, где провёл совещание по ликвидации его последствий. Начальник управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия сообщил президенту, что потребуется полная замена кровли. О других повреждениях можно будет говорить более точно после проведения инструментального обследования здания.
Пожар в школе № 2 имени Пушкина начался утром 2 мая. Огнём было охвачено 1,5 тысячи квадратных метров. Возгорание тушили более 100 человек. Люди в результате ЧП не пострадали.
Ранее News.ru писал о пожаре в общежитии в Нур-Султане. Там известно о 26 пострадавших. Люди отравились угарным газом.
News.ru: последние новости
Мужчина ранил четырёх людей из помпового ружья в Москве Полиция Одессы задержала девочку за символику СССР на одежде Спасатели ищут людей в легковушке в Черкизовском пруду
Комментарии
Происшествия , Пожары , Рауль Хаджимба , Генпрокуратура РФ , Абхазия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины193
Киев намерен вернуть Донбасс за пять лет30
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США22
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина316
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»5
Видео
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина
Политика В мире
Киев заявил о захвате новых территорий в Донбассе
Армия В мире
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе
Украина В мире
Возмущенный Петросян покинул Россию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение