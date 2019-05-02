Расследовать пожар в школе в Абхазии будет Генпрокуратура

Президент поручил Генеральной прокуратуре провести детальную проверку по факту пожара, а также в кратчайшие сроки завершить восстановительные работы, — говорится в сообщении пресс-служба главы абхазского государства.

Глава государства лично приезжал на место ЧП, где провёл совещание по ликвидации его последствий. Начальник управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия сообщил президенту, что потребуется полная замена кровли. О других повреждениях можно будет говорить более точно после проведения инструментального обследования здания.

Пожар в школе № 2 имени Пушкина начался утром 2 мая. Огнём было охвачено 1,5 тысячи квадратных метров. Возгорание тушили более 100 человек. Люди в результате ЧП не пострадали.

Ранее News.ru писал о пожаре в общежитии в Нур-Султане. Там известно о 26 пострадавших. Люди отравились угарным газом.