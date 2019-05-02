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В Одессе задержали девушку из-за футболки с советской символикой 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов остановили на Куликовом поле в Одессе несовершеннолетнюю девушку в футболке с советской символикой, ее доставили в отделение, сообщила во вторник пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.
Траурные мероприятия проходят в четверг в Одессе, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек. С самого утра одесситы и гости города несут цветы, венки и лампадки к Дому профсоюзов на Куликовом поле.
"К месту проведения массовых мероприятий 15-летняя одесситка пришла в футболке с изображением запрещенной украинским законодательством советской символики… Девушку доставили в территориальное отделение полиции", — говорится в сообщении.
По данным полиции, учитывая возраст девушки, к административной ответственности будет привлечен ее отец, на него составили протокол.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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