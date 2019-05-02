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Четыре человека cтали жертвами пожара в охотничьей избушке в Якутии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли в результате пожара в охотничьей избушке труднодоступной местности в Якутии, сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.
"Два человека погибли при пожаре в охотничьей избушке Томпонском районе Якутии. Еще двоих пострадавших доставили в районную больницу Таттинского района, где они позднее скончались", — рассказали в управлении. Там добавили, что проводится процессуальная проверка.
По данным регионального главка МЧС, пожар произошел в среду в 40 км от села Мегино-Алдан Томпонского района. "Условием, способствовавшим позднему обнаружению пожара, явилось труднодоступность местности и отсутствие связи", — отметили в МЧС.
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Происшествия , Пожары , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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