Четыре человека погибли в результате пожара в охотничьей избушке труднодоступной местности в Якутии, сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.
"Два человека погибли при пожаре в охотничьей избушке Томпонском районе Якутии. Еще двоих пострадавших доставили в районную больницу Таттинского района, где они позднее скончались", — рассказали в управлении. Там добавили, что проводится процессуальная проверка.
По данным регионального главка МЧС, пожар произошел в среду в 40 км от села Мегино-Алдан Томпонского района. "Условием, способствовавшим позднему обнаружению пожара, явилось труднодоступность местности и отсутствие связи", — отметили в МЧС.