Шутка британского школьника над аллергиком привела к смерти. Одноклассник умер от маленького кусочка сыра

Безобидная на первый взгляд шутка привела к трагическим последствиям. 13-летний школьник Каранбир из Лондона умер от сильной аллергии. Это произошло после того, как один из его одноклассников кинул в него кусочком сыра, который попал на кожу мальчика. О случившемся сообщает DailyMail.

Трагедия произошла около 11:30 в средней школе района Гринфорд в Западном Лондоне. Ученик Каранбир Сингх Чима или сокращенно Каран страдал от астмы и экземы, а также от сильной аллергии на глютен, пшеницу, яйца и орехи. По словам семьи погибшего, у школы были все необходимые рекомендации и указания по его состоянию здоровья.

Один из одноклассников аллергика прекрасно знал о том, что Каран не переносит молочные продукты, но не представлял насколько серьезным это может быть. По просьбе еще одного своего друга он передал ему сыр, который остался в его бутерброде.

«Я был в школе около 11 часов утра и взял багет с ветчиной и сыром в столовой. Затем, когда почти доел парень спросил меня, остался ли у меня сыр. Я отдал ему все, что осталось, а потом пошел к друзьям», — рассказал подросток.

Получивший сыр «шутник» решил бросить им в Карана. В итоге он попал на открытый участок шеи. Размер кусочка был не больше бумажного стикера, но даже такого количества хватило, чтобы у мальчика началась сильная аллергическая реакция и он впал в анафилактический шок.

«Я подумал, что было бы смешно, если я брошу сыр в одного мальчика, а затем в Карана» — после заявил одноклассник.

Сильная аллергическая реакция мальчика напугала всех. На место вызвали скорую, но пока медики ехали, состояние школьника стремительно ухудшалось. Он с трудом дышал, резко поднялась температура, а после потерял сознание. Медработники ввели адреналин и дали ему ингалятор, но вскоре Каран перестал дышать.

Его доставили в больницу на Грейт-Ормонд-стрит, где подросток впал в кому на 10 дней, а после скончался в окружении своей семьи.

Оба одноклассника дали показания.

Первый, передавший сыр, заявил, что он «не знал, что молочные продукты — это сыр, молоко и йогурт» и думал, что «у него будет только сыпь или жар — не знал, что это будет так серьезно».

Второй подросток обращаясь на слушании к семье Карана сказал:

«Я просто хочу сказать, что я не хотел никому навредить — простите, простите за то, что я сделал».

«Я опустошена после потери сына», — сказала мама Карана, 52-летняя Рина Чима, на выходе из здания суда.

Родственники погибшего рассказали, что Каран «любил разбирать и собирать вещи, любил музыку. Он был очень умным — очень хорошо знал, как управлять своим состоянием здоровья. Он хотел стать адвокатом, но затем передумал, увидев толщину книг».

Одноклассник, который сыграл с Каранбиром злую шутку, вскоре был арестован по подозрению в покушении на убийство, но обвинения ему так и не предъявили. Однако, из школы он исключен. Следствие по этому делу продолжается.