Спасатели ищут людей в легковушке в Черкизовском пруду

Затопленный по крышу легковой автомобиль обнаружили примерно в 10 метрах от берега в Черкизовском пруду на востоке Москвы . Машина находится напротив дома № 6 на Набережной Шитова.

Спасатели начали обследовать её на возможное присутствие внутри людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее News.ru писал, что спасателям не удалось найти людей в затонувшем транспортном средстве в Хабаровском крае. Двери авто были заблокированы, салон пуст. Ранее выдвигалась версия, что внутри находятся тела 6-летнего мальчика и его отца, которые пропали в середине декабря.