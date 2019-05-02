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Спасатели ищут людей в легковушке в Черкизовском пруду 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Затопленный по крышу легковой автомобиль обнаружили примерно в 10 метрах от берега в Черкизовском пруду на востоке Москвы. Машина находится напротив дома № 6 на Набережной Шитова.
Спасатели начали обследовать её на возможное присутствие внутри людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее News.ru писал, что спасателям не удалось найти людей в затонувшем транспортном средстве в Хабаровском крае. Двери авто были заблокированы, салон пуст. Ранее выдвигалась версия, что внутри находятся тела 6-летнего мальчика и его отца, которые пропали в середине декабря.
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