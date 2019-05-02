Ребенок выпал с шестого этажа, пока родители пили в другой комнате

Трагедией закончилось распитие спиртного для родителей двухлетней девочки на юго-востоке Москвы. Мама и папа оставили двухлетнюю малышку в комнате с открытой на балкон дверью. В итоге девочка вылезла на балкон, а после упала с шестого этажа. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Тело ребенка нашли соседи. Они вызвали на место полицию. Выяснилось, что родители просто оставили девочку в комнате с открытым балконом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Сейчас горе-родители находятся под подпиской о невыезде.