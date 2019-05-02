Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребенок выпал с шестого этажа, пока родители пили в другой комнате 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трагедией закончилось распитие спиртного для родителей двухлетней девочки на юго-востоке Москвы. Мама и папа оставили двухлетнюю малышку в комнате с открытой на балкон дверью. В итоге девочка вылезла на балкон, а после упала с шестого этажа. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Тело ребенка нашли соседи. Они вызвали на место полицию. Выяснилось, что родители просто оставили девочку в комнате с открытым балконом.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Сейчас горе-родители находятся под подпиской о невыезде.
360tv.ru: последние новости
Мужчина открыл стрельбу в Новой Москве. Пострадали 4 человека Посетители китайского парка развлечений вылетели с горки и погибли Шутка британского школьника над аллергиком привела к смерти. Одноклассник умер от маленького кусочка сыра
Происшествия , Криминал , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США1
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина217
Бубонная чума появилась у российской границы в Монголии1
В Москве мужчина открыл стрельбу по людям2
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе403
Видео
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина
Политика В мире
Киев заявил о захвате новых территорий в Донбассе
Армия В мире
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе
Украина В мире
Возмущенный Петросян покинул Россию
Шоу-бизнес
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
В мире Украина
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая
Политика В мире
Проспорил. Ченнинг Татум выложил голое фото
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение