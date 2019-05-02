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На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник 

Р-Спорт + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером в среду в крупнейшем торговом центре Нового Уренгоя "Солнечный". По данным источника, конфликт разгорелся в очереди к ресторану быстрого питания.
"Мужчина оскорбил женщину, завязалась драка, в ходе которой один из посетителей ранил ножом двоих молодых людей. По предварительным данным, один из пострадавших пытался разнять драку. Оба госпитализированы, подозреваемый задержан", — пояснил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
Официальным комментарием регионального управления МВД РИА Новости пока не располагает.
По информации местного портала nur24, из-за конфликта персоналу торгового центра пришлось эвакуировать посетителей третьего этажа, где произошла драка. Администрация ТЦ в свою очередь распространила в соцсетях сообщение, что "Солнечный" продолжает работу в штатном режиме, при этом посты охраны "будут усилены".
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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