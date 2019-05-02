На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник

Посетитель торгового центра в Новом Уренгое ( ЯНАО ) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в среду в крупнейшем торговом центре Нового Уренгоя "Солнечный". По данным источника, конфликт разгорелся в очереди к ресторану быстрого питания.

"Мужчина оскорбил женщину, завязалась драка, в ходе которой один из посетителей ранил ножом двоих молодых людей. По предварительным данным, один из пострадавших пытался разнять драку. Оба госпитализированы, подозреваемый задержан", — пояснил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

Официальным комментарием регионального управления МВД РИА Новости пока не располагает.

По информации местного портала nur24, из-за конфликта персоналу торгового центра пришлось эвакуировать посетителей третьего этажа, где произошла драка. Администрация ТЦ в свою очередь распространила в соцсетях сообщение, что "Солнечный" продолжает работу в штатном режиме, при этом посты охраны "будут усилены".