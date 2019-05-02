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Посетители китайского парка развлечений вылетели с горки и погибли 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отдых в парке развлечений может закончиться больницей. Сразу 14 человек улетели за пределы горки. Почему так произошло, до сих пор загадка. Теперь 12 из них лежат в больницах, двое взрослых погибли.
Два человека погибли и 12 пострадали в парке развлечений в Чэнду, провинция Сычуань (Китай). Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
ЧП случилось 1 мая около 17:00 по местному времени (12:00 по московскому). Четырнадцать человек скатывались с горки на «ватрушках», но вылетели за пределы защитных заграждений.
На данный момент не ясно, каким образом и почему отдыхающие упали с горки. Кроме того, пока не известно, с какой высоты рухнули гости парка. Длина же самого аттракциона — более 200 метров.
После происшествия всех 14 пострадавших, в том числе шестерых детей, отвезли в местные больницы. Двоих взрослых медики не спасли. Остальные получившие травмы до сих пор лежат в больницах, их ждет курс лечения.
Правоохранители задержали сотрудников парка, ответственных за обеспечение безопасности на горке. Парк развлечений временно закрыт.
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Происшествия , Китай
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