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В Париже задержали 30 человек, ворвавшихся 1 мая в больницу 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Тридцать человек были задержаны после вторжения в парижскую больницу Питье-Сальпетриер в среду во время первомайской демонстрации, сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter, в ходе инцидента был атакован персонал больницы и ранен полицейский.
Представитель учреждения рассказал, что около двадцати человек попытались ворваться в реанимацию. Персонал госпиталя требовал от манифестантов отступить, объясняя, что они находятся в реанимации и создают угрозу для пациентов, сообщает телеканал.
В Париже и других французских городах в среду прошли первомайские демонстрации. Акция в Париже сопровождалась беспорядками. Хулиганы пытались штурмовать комиссариат в 13 округе Парижа. Мэр 13-го округа сообщал, что местную школу атаковали погромщики.
По данным префектуры, на которые ссылаются СМИ, в ходе манифестаций в Париже были задержаны 330 человек.
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Происшествия , В мире , МВД , Франция
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