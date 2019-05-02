В Киеве перенесли заседание суда по мере пресечения для адвоката Вышинского

Заседание Печорского суда Киева по избранию меры пресечения для адвоката Андрея Доманского , защищающего руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, перенесено на 8 мая, сообщил РИА Новости сам адвокат.

Заседание Печорского суда Киева по избранию меры пресечения для Андрея Доманского было запланировано на 2 мая в 10.30. По информации юриста, прокуратура будет требовать поместить его под залог размером в 500 тысяч гривен.

Адвоката подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", сообщил ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко . 17 января Генпрокуратура Украины провела обыски у Доманского. По словам представителей прокуратуры, была изъята документация по делу от 2013 года об отчуждении коммунального имущества в Киеве по заниженной цене. Речь идет о помещении размером 381 квадратный метр, которое находится на улице Сагайдачного в Киеве.

Сам Доманский предполагает, что все это связано с его участием в деле Вышинского.

"К сожалению, оно (заседание Печорского суда Киева — Прим. ред.) только что перенеслось на 8 мая. Его перенесли на 11 часов. В очередной раз перенос", — сказал Доманский РИА Новости.

Доманский отметил, что заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, запланированное на четверг в 13.30 (совпадает с мск), "остается".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.