Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минэкономики Дагестана арестован по делу о хищении более 20 млн рублей 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель суда.
"В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца", — сказал собеседник агентства.
Хасбулатов был задержан 30 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Он занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года, в ноябре он сохранил свой пост при формировании нового состава правительства. В 2013-2018 годах Хасбулатов руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан.
Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России в этот период вынесло 31 постановление о наложении на него как на руководителя МФЦ штрафа за нарушение федерального законодательства на общую сумму 1,5 млн рублей. По жалобе Хасбулатова районные суды Махачкалы эти штрафы отменили, позже Верховный суд Дагестана признал действия УФАС законными, но сроки давности привлечения Хасбулатова к административной ответственности истекли, и решения районных судов были оставлены в силе.
ТАСС: последние новости
WikiLeaks усомнилась в честных судебных слушаниях по поводу экстрадиции Ассанжа в США В Краснодаре уволят заведующую детсада, поставившую на колени ребенка СМИ: два человека погибли при ЧП на электрохимическом заводе в Китае
Комментарии
Происшествия , Криминал , ФАС , Минэкономразвития , Махачкала , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе88
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»56
Должникам запретили выезд из страны в день оплаты1
Грузия решилась на антиамериканский шаг114
«Турция доконала»: Малышева борется с ожирением35
Видео
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе
Украина В мире
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
В мире Украина
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая
Политика В мире
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании
В мире Украина
Как националисты подожгли Дом профсоюзов
В мире Статьи
С кем живет дочь Началовой после смерти матери
Шоу-бизнес
На «Евровидении» ввели новое правило
Шоу-бизнес
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому
В мире Украина
Футболки Тимати возмутили россиян
Шоу-бизнес
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение