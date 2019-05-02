Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бессмертный полк» в Севастополе пожаловался на кражу портретов конкурентами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники акции «Бессмертный полк» в Севастополе сообщили, что у организаторов украли около 500 портретов.
Об этом заявил председатель регионального историко-патриотического движения Василий Федорин, передает местное издание ForPost. По этим сведениям, к краже причастна глава другой организации с названием «Бессмертный полк» Нина Прудникова.
Федорин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что активисты заявили о происшествии в полицию и ожидают результатов проверки.
«У нас были свидетели. Кто это сделал, мы знаем. Личность установлена, мы ее знаем, скандально известная особа с криминальным прошлым. Заявление в полицию есть, ждем результатов оперативно-следственной группы. Где портреты находятся, мы знаем, мы об этом сказали полиции, назвали адрес. Надеемся, что зло будет наказано, и портреты возвращены», — пояснил он.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В WikiLeaks отреагировали на приговор Ассанжу Росгвардия дала советы по безопасности в майские праздники Директор детсада заставила ребенка целовать землю в Краснодаре
Происшествия , Радиостанция "Говорит Москва" , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе66
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»49
Должникам запретили выезд из страны в день оплаты1
Грузия решилась на антиамериканский шаг113
«Турция доконала»: Малышева борется с ожирением34
Видео
На Украине назвали виновных в трагедии в Одессе
Украина В мире
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
В мире Украина
МИД РФ сделал заявление о расследовании событий 2 мая
Политика В мире
В команде Зеленского рассказали о данном им обещании
В мире Украина
Как националисты подожгли Дом профсоюзов
В мире Статьи
С кем живет дочь Началовой после смерти матери
Шоу-бизнес
На «Евровидении» ввели новое правило
Шоу-бизнес
Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому
В мире Украина
Футболки Тимати возмутили россиян
Шоу-бизнес
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение