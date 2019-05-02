«Бессмертный полк» в Севастополе пожаловался на кражу портретов конкурентами

Участники акции «Бессмертный полк» в Севастополе сообщили, что у организаторов украли около 500 портретов.

Об этом заявил председатель регионального историко-патриотического движения Василий Федорин, передает местное издание ForPost. По этим сведениям, к краже причастна глава другой организации с названием «Бессмертный полк» Нина Прудникова.

Федорин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что активисты заявили о происшествии в полицию и ожидают результатов проверки.