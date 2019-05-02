СМИ сообщили об утечке в Северном море ядовитого газа времен Первой Мировой

Обнаружена утечка горчичного газа из бомб и гранат времен Первой мировой войны, залегающих в водах Северного моря в районе курортного города Кнокке-Хейст , сообщила в четверг газета Het Laatste Nieuws.

По ее данным, губернатор провинции Западная Фландрия Филипп Де Бакер потребовал избавить курортную зону от "кладбища" из примерно 35 тысяч тонн боеприпасов.

"Лучше это сделать сегодня, чем ждать, когда утечка (газа) будет более масштабной", — приводит издание слова Де Бакера.

Ежегодно бельгийские и голландские рыбаки извлекают в сетях из вод Северного моря сотни неразорвавшихся донных мин. Большинство из них были заложены в водах союзниками по антигитлеровской коалиции во Вторую мировую.

В апреле 2005 года в Северном море подорвалось на 125-килограммовой мине рыболовное судно под голландским флагом, в результате чего погибли трое рыбаков.

После этого инцидента командованием ВМФ Бельгии и Голландии было принято решение о проведении совместной операции "Взаимовыгодное сотрудничество" (Beneficial Cooperation) по поиску и уничтожению в Северном море мин времен Второй мировой войны. По оценкам экспертов, в водах Северного моря находятся свыше четырех миллионов единиц морских мин, сброшенных здесь в годы Второй мировой войны не только флотом фашистской Германии, но и флотами союзников по антигитлеровской коалиции.

К этому следует добавить сотни тысяч залегающих на дне неразорвавшихся торпед и авиационных бомб.

Поскольку большинство из боеприпасов находятся на больших глубинах, для их обнаружения и уничтожения используется специальная телеуправляемая мини-подводная лодка Seafox.