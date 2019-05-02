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Росгвардия дала советы по безопасности в майские праздники 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Росгвардия посоветовала россиянам не размещать в соцсетях сведения об отдыхе в майские праздники, чтобы избежать квартирных краж, об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.
Для безопасности жилища нужно обращаться к профессиональным охранным организациям, включая ведомственную охрану и Росгвардию, отметил Белокопытов, передает ТАСС.
«Люди уезжают, и жилье остается без охраны, кроме того, без охраны остаются дома и квартиры, где хранится оружие. Это время внутренней миграции, когда имущество остается без присмотра», — пояснил полковник.
Он добавил, что в таких случаях нужно обращаться к соседям и знакомым, которые могут во время отсутствия хозяев проверять имущество, включать свет, телевизор и открывать шторы.
«Это надо на случай, если за квартирой ведется наблюдение», — сказал представитель ведомства. Он также добавил, что надо обращать внимание на незнакомцев в подъездах с большими сумками и мешками в руках.
«Не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках, о периоде своего отсутствия, о купленных авиа— и железнодорожных билетах, не рекомендуется также на своих фотографиях проставлять геолокацию», — отметил Белокопытов.
По возвращении домой нужно отключать средства охраны, напомнил он, так как на идущий от них сигнал выезжают наряды, отвлекаясь на ложные вызовы.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС
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