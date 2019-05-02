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Мальчика насмерть завалило мусором 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Девятилетнего мальчика насмерть задавило мусором на свалке в Николаевской районе на Украине. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как отмечается, ребенок рылся в отходах вместе со своей матерью возле с. Весеннее.
"От полученных травм мальчик скончался в больнице", — отметили в полиции.
Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы в среду вечером, 1 мая.
В настоящий момент ведется расследование произошедшего.
Ранее сообщалось, что мальчика насмерть завалило дровами на железной дороге под Ярославлем.
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Происшествия , В мире , Украина , МВД
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