Супер-тайфун Фани набирает силу: в зоне поражения сто миллионов человек

Тропический циклон Фани будет самым сильным штормом, обрушившимся на западное побережье Индии. Власти начали массовую эвакуацию.

Страшнейший тропический циклон Фани набирает силу в Бенгальском заливе. Сейчас устойчивая скорость ветра 250 километров в час с порывами до 305, когда ранее сообщалось о 165-175 километров в час с порывами до двухсот, сообщили в Объединенном центре предупреждения о тайфунах.

В настоящий момент Фани находится в чуть более 60 километрах от побережья штатов Орисса и Андхра-Прадеш. Отмечается, что надвигающийся на Индию ураган по уровню интенсивности сравним с супер-тайфуном в Тихом океане или ураганом четвертой категории в Атлантике.

По оценкам метеорологов, он достигнет берега к утру пятницы, третьего мая, недалеко от города Пури. Однако уже сейчас тропические циклонные ветры достигли побережья штатов.

Тропический циклон Фани будет самым сильным штормом, обрушившимся на регион. Подобный ему ураган в этих штатах в 1999 году унес жизни по меньшей мере десяти тысяч человек. Сейчас в зоне поражения сильнейшего за последние 20 лет циклона в Индии находятся 100 миллионов человек.

Посольство РФ в Индии предупредило российских туристов и призвало быть предельно осторожными в связи с надвигающимся циклоном. В дипмиссии добавили, что сейчас проводится эвакуация людей из наиболее опасных районов.