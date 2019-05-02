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Супер-тайфун Фани набирает силу: в зоне поражения сто миллионов человек 

ТК «Звезда» + ещё 19 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тропический циклон Фани будет самым сильным штормом, обрушившимся на западное побережье Индии. Власти начали массовую эвакуацию.
Страшнейший тропический циклон Фани набирает силу в Бенгальском заливе. Сейчас устойчивая скорость ветра 250 километров в час с порывами до 305, когда ранее сообщалось о 165-175 километров в час с порывами до двухсот, сообщили в Объединенном центре предупреждения о тайфунах.
В настоящий момент Фани находится в чуть более 60 километрах от побережья штатов Орисса и Андхра-Прадеш. Отмечается, что надвигающийся на Индию ураган по уровню интенсивности сравним с супер-тайфуном в Тихом океане или ураганом четвертой категории в Атлантике.
По оценкам метеорологов, он достигнет берега к утру пятницы, третьего мая, недалеко от города Пури. Однако уже сейчас тропические циклонные ветры достигли побережья штатов.
Тропический циклон Фани будет самым сильным штормом, обрушившимся на регион. Подобный ему ураган в этих штатах в 1999 году унес жизни по меньшей мере десяти тысяч человек. Сейчас в зоне поражения сильнейшего за последние 20 лет циклона в Индии находятся 100 миллионов человек.
Посольство РФ в Индии предупредило российских туристов и призвало быть предельно осторожными в связи с надвигающимся циклоном. В дипмиссии добавили, что сейчас проводится эвакуация людей из наиболее опасных районов.
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